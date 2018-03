Une Barbie à l'effigie de la cheffe étoilée Hélène Darroze

Je n’avais jamais imaginé avoir un jour une poupée Barbie à mon effigie... je suis aujourd’hui très fière et très honorée de faire partie du programme Sheros et mes petites filles le sont encore plus que moi, elles qui jouent avec leur poupée Barbie tous les jours... à travers cette poupée, en tant que chef cuisinier et en tant que maman, je souhaite encourager toutes les petites filles à croire en leurs rêves et à repousser les limites en ayant confiance en soi et en respectant ce que l’on est... #barbie #morerolemodels www.barbie.com/fr-fr/role-models : @monaawadphotographeparis

