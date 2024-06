Interview Mobilisations féministes : "Le RN fera le tri entre les bonnes victimes, bien françaises, et des mauvaises victimes", alerte la Fondation des femmes

"Le Rassemblement national, demain, fera le tri entre les bonnes victimes, des bien françaises comme il faut, et des mauvaises victimes qui n'auront plus accès à l'hébergement d'urgence", a alerté dimanche 23 juin sur franceinfo Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes. Une prise de parole qui intervient alors que des associations féministes et des syndicats appellent à manifester ce dimanche dans plusieurs villes de France contre l'extrême droite, à une semaine du premier tour des législatives anticipées.

Anne-Cécile Mailfert rappelle qu'il y a, "parmi les immigrés, un nombre très important de femmes qui sont vulnérables" et qui sont "victimes de violences". La présidente de la Fondation des femmes craint qu'avec l'extrême droite il y ait "une assignation des femmes à revenir à leur rôle de mère".

franceinfo : Pourquoi appelez-vous à manifester contre l'extrême droite ?

Anne-Cécile Mailfert : L'extrême droite, c'est un danger pour les droits des femmes. Dans son histoire, ça l'a toujours été. Elle s'est toujours opposée à toutes les avancées pour les droits des femmes. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils font quand ils sont élus à l'Union européenne, dans tous les pays du monde, on voit que ce sont vraiment des mouvements ultra-conservateurs qui veulent revenir à ce que c'était avant. Et pour les femmes, ce que c'était avant, c'est 'travail-famille-patrie'. Pour les femmes, ce n'est en rien du tout un projet d'émancipation. C'est au contraire une assignation des femmes à revenir à leur rôle de mère.

Jordan Bardella assure que la femme est libre en France et qu'elle le restera. Il dénonce des "mensonges" diffusés par "l'extrême gauche". Selon lui, le RN s'attelle déjà à l'Assemblée nationale à garantir la liberté des femmes. Est-ce que vous l'entendez ?

C'est une stratégie politique qu'ils ont mise en place depuis quelques années et qui est gagnante. En fait, le Rassemblement national va tout analyser au prisme de l'immigration. Il ne nie pas que les violences sexuelles existent, par exemple, mais il dit : c'est à cause des immigrés. Et comme on va renvoyer les immigrés chez eux, ne vous inquiétez pas mesdames, vous allez être en sécurité. Le problème, c'est qu'en réalité, les violences sexuelles sont commises la plupart du temps par leur entourage, par leurs collègues, leurs familles, leurs amis, leurs maris. Les féminicides sont commis par les conjoints ou ex-conjoint.

"Il y a parmi les immigrés évidemment des hommes violents, mais comme il y en a parmi tous les hommes, en réalité. Il y a une proportion d'hommes violents. Mais le problème du Rassemblement national, c'est qu'il ne veut, en aucun cas, faire en sorte que les femmes soient l'égal des hommes." Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes à franceinfo

Ce qu'il souhaite, c'est convaincre les femmes que leur problème de sécurité, c'est l'immigration. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est que c'est faux, et qu'il y a parmi les immigrés un nombre très important de femmes qui sont vulnérables, justement parce qu'elles n'ont pas forcément de titre de séjour. Elles sont vulnérables et elles sont aussi victimes de violences. Et le Rassemblement national, demain, fera le tri entre les bonnes victimes, des bien françaises comme il faut, et des mauvaises victimes qui n'auront plus accès à l'hébergement d'urgence. Donc vraiment, la vision du monde du Rassemblement national, de l'extrême droite en général, est une vision du monde qui va à l'inverse de ce que nous, on prône.

Le Rassemblement national cite des exemples pour démontrer qu'ils soutiennent bel et bien le droit des femmes, comme créer plus de places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, défendre les femmes victimes d'excision. Il cite du concret. Pour vous, ce n'est pas vrai ?

L'extrême droite dans le monde entier est plutôt soutenue par les hommes que par les femmes. Donc ils savent que pour progresser et réussir à prendre le pouvoir, il faut qu'ils séduisent les femmes. Donc ils ont effectivement voté quelques textes, souvent pas en majorité et pas en totalité, comme l'IVG dans la Constitution. Ce n'est pas la majorité ni la totalité du groupe Rassemblement national qui a voté pour que ça rentre dans la constitution.

Mais surtout, ce n'est jamais eux qui défendent ces textes, ce n'est jamais eux qui proposent ces textes. Ils ont quelques votes à leur actif, comme ça ils peuvent se parer, se draper un peu de cette image.

"Et quand vous regardez dans leur programme aujourd'hui, à part le salaire maternel - c'est un bon signal de ce qu'ils veulent pour les femmes. Il n'y a absolument rien comme proposition pour aider les femmes à faire en sorte que ça aille mieux, qu'il y ait plus d'égalité." Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes à franceinfo

Les études sociologiques et les études électorales montrent que si le RN progresse, c'est notamment parce que de plus en plus de femmes votent pour ce parti. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui se décident à voter Rassemblement national aujourd'hui ?

On leur dit qu'on comprend pourquoi elles font ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont insatisfaisantes aujourd'hui par rapport au sujet des violences faites aux femmes. Clairement, la majorité actuelle n'a pas fait ce qu'elle pourrait faire. Mais c'est une erreur de penser que le Rassemblement national va solutionner cela. Parce que quand on regarde de par le monde, tous les mouvements d'extrême droite sont des mouvements ultraconservateurs qui ont une idée de la famille et une idée du rôle des femmes qui est extrêmement aliénante. Ça nous assigne à un rôle de mère.

Et puis le problème de la sécurité des femmes, c'est d'abord et avant tout un problème d'inégalité. C'est parce que les femmes n'ont pas accès au pouvoir, n'ont pas accès aux mêmes responsabilités, qu'elles sont plus vulnérables et plus victimes de violences et en particulier de leurs proches. Ne vous laissez pas avoir par leur discours séduisant.