Infographies Législatives 2022 : le nombre de députées est en baisse pour la première fois depuis 1988

C’est une première depuis près de 35 ans : il y aura moins de députées que lors de la mandature précédente. Quelque 215 femmes ont été élues à l’Assemblée nationale, dimanche 19 juin, au soir du second tour des législatives, soit 13 de moins qu’il y a cinq ans. La part des femmes baisse donc légèrement, passant de 38,8% à 37,3%.

Les quinze dernières années avaient pourtant vu les femmes faire leur entrée en nombre à l'Assemblée nationale. Entre 2002 et 2017, le nombre de femmes a triplé, passant de 12,3% à 38,8%. La France restait malgré tout loin de la parité.

Des parités diverses selon les partis

Comme en 2017, Les Républicains font figure de mauvais élèves, avec moins de 30% de députées dans les rangs du parti de droite. A l’inverse, c’est l’alliance de gauche, la Nupes, qui se rapproche le plus de la parité avec 43,6% de femmes parmi ses élus. La coalition macroniste et le Rassemblement national auront eux respectivement 40,4% et 37,1% de femmes dans l'Hémicycle. Il y a cinq ans, La République en marche était bien plus proche de la parité, avec 46% de femmes élues.