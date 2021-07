Egalité femmes-hommes : Emmanuel Macron annonce la création d'une "promotion de défenseures des droits des femmes"

L'objectif : valoriser et soutenir des "rôles modèles" dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la création d'une "première promotion de défenseures des droits des femmes" en France, dans un entretien au magazine Elle, mercredi 30 juin. Il s'agira, développe le chef de l'Etat, d'accueillir "en France une quinzaine de ces combattantes pour soutenir leur engagement, les reconnaître et les protéger".

Cette annonce intervient dans le cadre du forum Génération égalité, la plus importante convention de l'ONU sur la question des droits des femmes depuis la Conférence de Pékin, en 1995. Plusieurs milliers de délégués représentants des Etats et des ONG se retrouvent à Paris jusqu'à vendredi, pour des "engagements concrets" pour l'égalité femmes-hommes.

L'événement doit permettre d'aboutir à un "plan mondial d'accélération" vers l'égalité, autour de plusieurs thématiques comme les violences faites aux femmes, le droit à disposer de son corps ou encore l'égalité économique. "Chaque Etat, chaque ONG, chaque organisation doit prendre un engagement", a expliqué auprès de franceinfo Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du forum.