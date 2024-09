Un point de deal qui brassait 100 000 euros par mois démantelé en Isère, huit personnes mises en examen

Un point de deal des tours Bayard de Pontcharra, en Isère, "dont la rentabilité était évaluée à 100 000 euros" par mois a été démantelé, annonce le parquet de Grenoble samedi 28 septembre, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Les "huit principaux responsables de ce trafic, sept majeurs de 18 à 37 ans et un mineur de 17 ans", ont été déférés, vendredi, et mis en examen pour "trafic de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment, détention et vente de cigarettes de contrefaçon", détaille le procureur de la république de Grenoble, Éric Vaillant. Six d'entre eux, dont le mineur, ont été placés en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire.

Les investigations, entamées en mars dernier, ont permis aux enquêteurs de "caractériser l’organisation bien structurée qui alimentait ce point de deal et d’en identifier les protagonistes, revendeurs, approvisionneurs, et tenanciers", selon le procureur. Une "opération judiciaire d'ampleur" a conclu cette enquête, mardi dernier : 167 gendarmes de l'Isère et de la Savoie ont investi simultanément 19 sites sur les deux départements et interpellé 13 personnes.

Plus de 200 000 euros en espèces saisies

Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé "plus de 200 000 euros en espèces, un kilogramme de résine de cannabis, 800 grammes de cocaïne, 39 bonbonnes de protoxyde d'azote, 725 paquets de cigarettes de contrefaçon, trois fusils de chasse et trois armes de poing avec leurs munitions", détaille Éric Vaillant. Ils ont également saisi, "au titre du blanchiment d'argent", "cinq véhicules, de la maroquinerie, des vêtements et des objets de luxe, des pièces, bijoux et lingotin d'or ainsi que du matériel informatique et électronique représentant une valeur totale de plusieurs dizaines de milliers d'euros", poursuit-il.

Le parquet ajoute que les gendarmes vont poursuivre leurs opérations dans ce quartier de Pontcharra, "dans l’objectif d’assécher durablement le point de deal et de dissuader les consommateurs de s’y rendre".