Eurozapping : arrestation du mafieux Rocco Morabito ; une mine de charbon polémique en Pologne…

Un des plus dangereux mafieux d’Italie a été arrêté au Brésil. C’est donc une fin de cavale pour Rocco Morabito, le roi de la cocaïne. Il était à la tête d’un trafic qui alimentait toute l’Europe. Pendant 13 ans, il s’est caché avec des faux papiers en Uruguay, avant d’être arrêté en 2017 et de se faire la belle par le toit de la prison deux ans plus tard. Depuis lors, sa trace n’a jamais été perdue.

Débat autour de la mine de Turów

En Pologne, c’est une querelle autour d’une mine de charbon qui anime l’actualité. Trop polluante, la mine de Turów se situe au sud-est du pays. La Tchécoslovaquie vient d’obtenir des autorités européennes une fermeture immédiate, mais la Pologne refuse d’obtempérer. La Pologne dépend en effet à 80% du charbon, son énergie. Fermer cette mine signifie la mise en place de nombreux licenciements et coupures d’électricité.