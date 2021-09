Drogue : la lutte contre le crack se poursuit à Paris, sans grand succès

Le problème se déplace, mais perdure. Après avoir été dans un jardin parisien, le campement de consommateurs de crack a été déplacé et installé dans le 19e arrondissement. Le problème s’est également déplacé. Ils vivent dans la rue, sur des matelas, sur des bâches ou sous des tentes. Plusieurs centaines de personnes sont réunies pour acheter et fumer du crack. Malgré les promesses des pouvoirs publics, rien ne change. Depuis trois mois, les toxicomanes vivent sous les fenêtres de Frédéric Francelle.

"Ne fumez jamais ça"

"Vous pouvez descendre, et s’ils sont en manque, ils sont capables de se jeter sur vous." Cela fait désormais des mois que ce riverain, tout comme ses voisins, a peur. Le campement est désormais sédentarisé. "Ne fumez jamais ça", affirme un addict, consommateur depuis trois ans. "On déplace le problème, et on essaye de trouver une solution qui n’est pas évidente, c’est une saloperie quand on est là-dedans, on a du mal à s’en sortir, il faut un suivi psychologique et se tirer d’ici", explique-t-il anonymement. Pour l’instant, aucune solution viable n’a été trouvée.