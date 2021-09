Crack à Paris : le ministre Eric Dupond-Moretti dit réfléchir à des "solutions pérennes"

Le Garde des Sceaux a promis sur RTL d'apporter des réponses "plus précises dans les jours qui viennent", après l'évacuation de toxicomanes et la construction d'un mur.

Et maintenant ? Eric Dupond-Moretti a déclaré travailler "très sérieusement" sur la question épineuse du crack à Paris, lundi 27 septembre sur RTL. Le ministre de la Justice dit "réfléchir à des solutions pérennes" après une énième évacuation et l'édification d'un mur pour empêcher le passage des toxicomanes. Cette construction est "une solution forcément transitoire qui répond à l'urgence et qui ne peut satisfaire personne", a commenté le Garde des Sceaux, ajoutant qu'il donnera des réponses "plus précises dans les jours qui viennent".

Vendredi, une cinquantaine de toxicomanes du quartier des jardins d'Eole, haut lieu de consommation de crack dans le nord-est parisien, ont été déplacés à la lisière d'Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis), lors d'une opération menée par la préfecture de police sur instruction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un mur, brocardé par les riverains à Pantin et Aubervilliers, a été érigé afin d'empêcher les consommateurs de crack de se rendre en Seine-Saint-Denis.

Le préfet de la région Ile-de-France, Marc Guillaume, et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, ont mené l'opération sur instruction de Gérald Darmanin. Dans un courrier adressé à la maire de Paris, Anne Hidalgo, ils justifient son édification par l'"indispensable protection des habitants de Pantin".