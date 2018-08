Colombie : des trafiquants menacent une chienne anti-drogue

"On a pris nos précautions et on l'a transférée, à cause des menaces du Clan del Golfo", explique le colonel Tito Castellanos, sous-directeur de la police anti-drogue.

La chienne Sombra, le 27 juillet 2018 à l'aéroport de Bogota, en Colombie. (RAUL ARBOLEDA / AFP)