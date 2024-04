Ce que l'on sait de la découverte de 70 kg de résine de cannabis chez une maire de l'Yonne

Après la découverte, intervenue dans le cadre d'une opération "place nette XXL", Jamilah Habsaoui, maire d'Avallon, a été placée en garde à vue avec six autres personnes, dont deux de ses frères.

Au moins 70 kg de résine de cannabis ont été découverts, dimanche 7 avril, au domicile de la maire d'Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, dans le cadre d'une enquête menée par la brigade de recherche de la gendarmerie, ont appris franceinfo et France 3 Bourgogne-Franche-Comté. L'élue a été interpellée et placée en garde à vue, ainsi que six autres personnes, a fait savoir le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette affaire.

Des drogues, de l'argent et de l'or saisis

Quelque 70 kg de résine de cannabis ont été retrouvés au domicile de l'élue divers-gauche, où habitent également son père et son frère, selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Le procureur, qui a confirmé la découverte de la drogue, n'a pas confirmé qu'elle avait bien été retrouvée à son domicile. D'autres perquisitions, notamment menées à la mairie et dans une pharmacie d'Avallon, où Jamilah Habsaoui travaille, ont permis de saisir 983 grammes de cocaïne, 7 000 euros en espèces et une vingtaine de lingots d'or, selon le procureur.

Sept personnes placées en garde à vue

Jamilah Habsaoui, maire de la commune depuis 2021, a été interpellée et placée en garde à vue dimanche. Native d'Avallon, l'édile, âgée de 46 ans, a été élue maire en mars 2021 de cette commune de 6 000 habitants, après avoir été conseillère municipale depuis 2014 puis première adjointe. Elle est également conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité pour la Bourgogne-Franche-Comté. Sur place, la maire est décrite comme quelqu'un de "sympathique", qui "fait les choses bien", selon des habitants rencontrés par France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Par ailleurs, six autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, dont deux des frères de Jamilah Habsaoui, selon le procureur. Les deux hommes sont connus de la justice pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils sont suspectés de se servir du domicile de l'élue pour "stocker la marchandise". L'enquête devra déterminer si la maire était ou non au courant.

Une opération "place nette XXL"

Ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une opération "place nette XXL" dans le département, a appris France 3 Bourgogne-Franche-Comté. "Cette opération a été bien préparée en amont par les enquêteurs" qui "travaillent sur cette affaire depuis plusieurs semaines", a précisé le procureur d'Auxerre.

Plusieurs domiciles, ailleurs dans l'Yonne, ont aussi été l'objet de perquisitions. Au total, 75 gendarmes de la Brigade de recherche de la gendarmerie et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avallon, avec chiens renifleurs et un renfort de la section de recherche de Dijon, ont été mobilisés pour conduire cette vaste opération.