Trafic de stupéfiants : la maire d'Avallon a été mise en examen et placée en détention provisoire, annonce le parquet

La maire d'Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, ainsi que cinq autres suspects ont été mis en examen, a annoncé, mercredi 10 avril, le tribunal judiciaire d'Auxerre. Dans un communiqué, il est précisé que cinq personnes ont été placées en détention provisoire, dont la maire, et qu'une autre a été placée sous contrôle judiciaire. Ces décisions font suite à la découverte de 70 kg de cannabis et près d'un kg de cocaïne "principalement" au domicile de l'édile.

Les mis en cause ont été présentés mercredi devant le juge des libertés et de la détention. Une information judiciaire pour "trafic et détention de stupéfiants" a été ouverte par le parquet. L'élue avait été interpellée et placée en garde à vue durant 72 heures, tout comme ses deux frères. Le parquet confirme à franceinfo que ces derniers font partie des mis en examen et sont placés en détention provisoire.

L'enquête préliminaire, lancée en octobre 2023 du chef de trafic de stupéfiants, a permis de "mettre en cause deux frères de Jamilah Habsaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de manière habituelle de produits stupéfiants à partir du domicile de leur sœur", a précisé le procureur dans son communiqué. Outre les stupéfiants, 7 143 euros en espèces et deux lingots d'or ont été découverts lors des perquisitions au domicile des suspects.