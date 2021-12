Dons : les Français ont été très généreux en 2021

"Les Français ont donné 2,85 milliards d’euros en 2020, c’est 7,1 % de plus que l’année précédente", souligne, jeudi 30 décembre, la journaliste Jihane Benzina. Le nombre de donateurs a lui aussi augmenté, pour s’établir à 4,9 millions de foyers, soit 3,4 % de plus. En moyenne, les Français donnent 570 euros par an, soit 28 % de plus par rapport à 2015. En termes de localisation, les Bretons et les Auvergnats figurent parmi les plus généreux donateurs. Les femmes de plus de 50 ans et les jeunes de moins de 30 ans sont "ceux qui font le plus d’efforts de dons par rapport à leurs revenus", souligne Jihane Benzina.

L’aide sociale privilégiée par les Français

Il semblerait qu’en période de pandémie, les Français aient privilégié l’aide sociale, "qui a vu ses dons progresser le plus", suivie par l’environnement et la solidarité internationale. Il faut préciser que "les dons qui bénéficient de la réduction fiscale la plus intéressante ont particulièrement augmenté", notamment ceux en faveur des personnes en difficulté, "déductibles à 75 % de vos impôts", indique la journaliste.

