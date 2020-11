"Ça va, pas trop dur en ce moment ?" : sous l'Arc de triomphe, François Hollande demande des nouvelles à Emmanuel Macron

Un échange inattendu en cette journée de commémoration. Emmanuel Macron a présidé mercredi matin les cérémonies de l'armistice du 11 novembre 1918 sous l'Arc de triomphe, dans un format très restreint à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pas de public donc, mais les anciens chefs de l'Etat comme Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le président a échangé quelques mots avec eux.

Son échange avec François Hollande n'est pas passé inaperçu. "Ça va, pas trop dur en ce moment ?", lui a demandé son prédécesseur, en raison de la crise du Covid-19 et de la menace terroriste. Emmanuel Macron a répondu en le remerciant pour sa présence, le reste de ses propos n'étant pas compréhensible.

Cet échange a également été remarqué à l'étranger et repris dans plusieurs articles, comme dans The Guardian ou US News.