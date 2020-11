DIRECT. Commémorations du 11-Novembre : regardez l'édition spéciale sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron préside mercredi, dans un format très restreint, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les cérémonies de l'armistice du 11 novembre 1918. Elles sont marquées par le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe, et l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. Pour vous faire vivre ces cérémonies, France 2 propose une émission spéciale à partir de 9h30, que vous pouvez également voir sur notre site franceinfo.fr et la chaîne Franceinfo (canal 27).

Le déroulé. Comme le veut la tradition, le président de la République déposera une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, président du Conseil lors de la Première Guerre mondiale. Puis, après avoir remonté les Champs-Elysées, escorté par la Garde républicaine, il déposera une gerbe devant la tombe du Soldat inconnu, avant d'en raviver la flamme.

Maurice Genevoix entre au Panthéon. A 18 heures, la commémoration se poursuivra par l'entrée au Panthéon de la dépouille de l'écrivain Maurice Genevoix, figure de la Première Guerre mondiale et auteur de Ceux de 14. ll rejoindra dans la crypte les 70 hommes et cinq femmes inhumés dans le bâtiment, symbolisant ainsi l'entrée avec lui des poilus de la Grande Guerre.

Un discours pour clôturer la journée. Emmanuel Macron prononcera un discours où il devrait mettre l'accent sur la "résilience", la capacité des Français à surmonter les tragédies, comme un fil rouge entre 1914 et les "épreuves" actuelles que sont l'épidémie de Covid-19 et les attaques terroristes islamistes de ces dernières semaines.