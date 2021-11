Info franceinfo Crise aux Antilles : le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rend en Guadeloupe et en Martinique

Son absence était critiquée, le voilà dépêché sur place. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, décolle, dimanche 28 novembre, pour la Guadeloupe et la Martinique, selon les informations du service politique de France Télévisions. Il atterrira en fin de journée à Pointe-à-Pitre, où il va rencontrer lundi, à la sous-préfecture de Guadeloupe, les acteurs politiques, syndicaux et économiques de l'île. "Nous voulons voir comment les récentes annonces ont infusé", confie un proche du ministre. Il sera question de l'obligation vaccinale des soignants reportée au 31 décembre, des 1 000 emplois jeunes supplémentaires ou encore du débat ouvert vendredi sur l'autonomie de la Guadeloupe.

"Il faut mettre chacun face à ses responsabilités, dit-on au ministère des Outre-mer. On ne peut pas refuser l'obligation vaccinale tout en voulant rester un département." "Si on veut s'affranchir de la loi de la République, alors il faut aller au bout de sa logique et que la Guadeloupe ne soit plus un département français", explique un conseiller.

Sébastien Lecornu s'envolera ensuite pour la Martinique où il rencontrera également les élus locaux et les représentants syndicats à Fort-de-France, mardi. Il sera de retour à Paris mercredi matin pour assister au Conseil des ministres à l'Elysée.