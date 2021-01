Covid-19 : voici les attestations obligatoires pour se déplacer pendant le couvre-feu

Les chiffres inquiétants de l'épidémie de Covid-19 dans l'Est ont poussé le gouvernement à renforcer le couvre-feu dans 15 départements, où il s'applique dès 18 heures depuis samedi. Dans les autres départements de la métropole, il est en vigueur à partir de 20 heures.

Un couvre-feu plus ferme pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Pour lutter contre les reprises localisées de l'épidémie en France, l'exécutif a en effet annoncé qu'à compter du samedi 2 janvier, la mesure serait appliquée à partir de 18 heures dans 15 départements, tout situés dans l'Est, où les derniers chiffres communiqués sont inquiétants : les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

>> Six questions sur les attestations à présenter pendant le couvre-feu

Dans les autres départements métropolitains, ce couvre-feu s'applique à partir de 20 heures. Qu'il commence à 18 heures ou à 20 heures, le couvre-feu est en vigueur jusqu'à 6 heures du matin. Pendant ce créneau horaire nocturne, il faut donc se munir d'une attestation obligatoire pour quitter son domicile.

Car il est interdit de se déplacer, sauf pour une raison valable : motifs professionnels, motifs familiaux impérieux, mission d'intérêt général, raisons médicales, personnes en situation de handicap et leur accompagnant, besoins des animaux de compagnie. L'attestation devra être présentée en cas de contrôle, sur papier ou sur smartphone. Une version numérique de l'attestation, qui permet de générer un document PDF, existe également. En cas de sortie non autorisée ou non justifiée, vous encourez une amende de 135 euros, voire 375 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention.

L'attestation de déplacement dérogatoire

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire.

Le justificatif de déplacement professionnel

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement professionnel.

Le justificatif de déplacement scolaire

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement scolaire.