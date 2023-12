Cartes Recensement : la France connaît un ralentissement démographique avec une croissance de 0,3% par an depuis 2015

Au 1er janvier 2021, 67,4 millions de personnes vivaient en France hors Mayotte (67 408 000 précisément), selon les derniers chiffres du recensement publiés jeudi 28 décembre par l'Insee et que franceinfo a pu consulter. Entre 2015 et 2021, la population a augmenté de 0,3% par an en moyenne, soit 203 000 habitants supplémentaires chaque année, environ la population de la commune de Reims, contre 0,5% par an entre 2010 et 2015.

Dans le détail, l'Insee relève une "croissance démographique deux fois plus élevée dans l'espace urbain que dans l'espace rural" soit 0,4% en moyenne par an, contre 0,2%, selon ce recensement "alors qu’elle était identique entre 2010 et 2015", à 0,5% par an. En 2021, 45 millions de personnes vivaient dans l'espace urbain contre près de 22 millions de personnes dans l'espace rural. La croissance démographique est de 164 640 habitants dans le monde urbain et de 38 322 dans le secteur rural. À noter par ailleurs que le rythme de la croissance démographique diminue entre 2015 et 2021 dans presque toutes les régions, fait remarquer l'Insee.

La population baisse en Martinique et en Guadeloupe

Entre 2015 et 2021, le rythme de croissance de la population atteint ou dépasse 0,4% par an dans neuf régions. Il est le plus élevé en Guyane 1,6%, en Corse 1%, en Occitanie 0,7%, dans les Pays-de-la-Loire 0,6%, en Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne avec 0,5% chacune. Les régions ayant connu les plus fortes augmentations de population entre 2015 et 2021 sont les mêmes qu'entre 2010 et 2015.

À l'inverse, la population baisse en Martinique -0,9% et en Guadeloupe -0,6%, "sous l'effet de soldes migratoires apparents particulièrement négatifs, qui incluent les mouvements de population avec l'étranger et avec les autres régions françaises". En Centre-Val-de-Loire, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Grand-Est, la population "est stable".

Une forte baisse en Meuse et en Haute-Marne

La population française connaît une plus forte "croissance démographique dans l'ouest, le sud, la périphérie parisienne et la vallée du Rhône", indique l'Insee. Pour l'essentiel, les départements qui perdent de la population sont localisés dans le quart Nord-Est, le Centre et le Massif central. La population baisse fortement en Martinique et dans les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Ces deux départements cumulent un déficit naturel et migratoire apparent.

Le "nombre de décès s'accroît" et une "baisse de la fécondité"

Ce ralentissement démographique "s'explique par une moindre contribution du solde naturel à la croissance démographique, passée de 0,4% par an en moyenne entre 2010 et 2015 à 0,2% par an entre 2015 et 2021", précise l'institut national de la statistique et des études économiques. Plusieurs facteurs "expliquent la diminution du solde naturel", selon l'Insee, d'une part, "le nombre de décès s'accroît, du fait de l'arrivée à des âges avancés des générations nombreuses du baby-boom et dans une moindre mesure, de l'épidémie de Covid-19 sur la dernière année de la période" et d'autre part, "le nombre de naissances recule, avec la baisse de la fécondité et du nombre de femmes en âge de procréer", analyse l'Insee.