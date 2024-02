Royaume-Uni : les actes antisémites à un plus haut historique, selon une association

Une "explosion" et un record. Plus de 4 000 actes antisémites ont été commis au Royaume-Uni en 2023, en lien avec l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre, a rapporté jeudi 15 février l'association Community Security Trust (CST).

Dans son rapport, cette association qui assure la sécurité d'écoles ou lieux de culte de la communauté juive au Royaume-Uni, a comptabilisé 4 103 actes antisémites en 2023, soit près du double du précédent record enregistré en 2021, et une hausse de 147% par rapport à 2022.

"Une honte absolue"

Deux tiers de ces faits sont survenus après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël. "Les juifs britanniques sont forts et résilients, mais l'explosion de haine contre notre communauté est une honte absolue", a dénoncé le directeur exécutif du CST, Mark Gardner. "Elle survient dans les écoles, universités, les lieux de travail, dans les rues et partout sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, le ministre de l'Intérieur James Clervely qualifie la hausse des actes antisémites de "vraiment déplorable", promettant de faire "tout ce qui est en [son] pouvoir" sur la question.

Fin octobre, le chef de la police de Londres Mark Rowley avait fait état d'une multiplication par 14 des actes antisémites et par près de trois des actes antimusulmans. En décembre, l'association Tell MAMA, qui recense les incidents antimusulmans, a fait état d'une multiplication par sept de leur nombre entre le 7 octobre et le 13 décembre, avec 1 432 actes, contre 195 sur la même période l'année précédente. Il s'agit de la hausse la plus importante jamais enregistrée par l'association dans un tel laps de temps.