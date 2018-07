Monaco : qui fait la loi sur le Rocher ?

En apparence, l'ordre règne. Mais l'été dernier, un scandale est venu bousculer les lus hautes personnalités du Rocher. Une enquête est en cours impliquant un milliardaire russe, des juges et des policiers monégasques.

Des places en loge au stade pour les policiers

L'homme d'affaires en question est Dmitri Rybolovlev, notamment propriétaire du club de football de l'AS Monaco. Dans les loges du stade Louis-II, places qui accueillent souvent la famille royale et les invités les plus prestigieux, se trouvent aussi des policiers qui bénéficient de 49 invitations permanentes. Ces faveurs forment désormais une piste pour le juge en charge de l'enquête. Selon un ancien policier, le commissaire Haget fait bien partie des heureux bénéficiaires. Le cadeau serait d'une valeur de 7 000 € par an et par place. Le commissaire Haget, en charge d'une première enquête qui visait déjà Dmitri Rybolovlev, entretient une relation presque amicale avec lson avocate.