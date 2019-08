Sondages de l'Elysée : six anciens proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, renvoyés devant le tribunal correctionnel

Le parquet national financier avait demandé le renvoi en correctionnelle de dix personnes dans l'affaire des "sondages de l'Élysée", en novembre 2018.

L'ex-secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant, Patrick Buisson et quatre autres personnes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Elysée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a appris franceinfo jeudi 29 août de source proche du dossier. Il s'agit des sondages et des conseils commandés par le palais présidentiel sans appels d'offre, entre 2007 et 2011, pour près de sept millions d'euros, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy.

Parmi les personnes poursuivies figure Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, et le politologue Pierre Giacometti. Le juge d'instruction a ainsi suivi les réquisitions du parquet national financier.

Anticor à l'origine de l'affaire

L'affaire avait éclaté à la suite d'une plainte de l'association anticorruption Anticor, après un rapport de la Cour des comptes en 2009. L'enquête s'est concentrée d'une part sur des commandes passées par l'Élysée auprès d'instituts de sondages comme Ipsos sans appels d'offres. Elle s'est d'autre part intéressée aux contrats noués, là aussi sans appels d'offres, avec les sociétés de Patrick Buisson et de Pierre Giacometti.