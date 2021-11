DIRECT. Procès des sondages de l'Elysée : convoqué par la justice, Nicolas Sarkozy va témoigner

#BREXIT Sur franceinfo, le ministre des Affaires intérieures de Jersey, Gregory Guida, revient sur l'épineux dossier des licences accordées aux pêcheurs français. Il assure que l'île anglo-normande "se coupe en deux pour essayer de donner le plus de licences possibles aux bateaux, à condition qu'il y ait des preuves" que les pêcheurs ont travaillé au moins 11 jours entre février 2017 et fin janvier 2020 dans les eaux de Jersey et Guernesey. "Et ces preuves ne sont jamais arrivées", affirme-t-il.

(SAMEER AL-DOUMY / AFP)