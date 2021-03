DIRECT. Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy de retour au tribunal pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012

#BIRMANIE Chaque jour, de jeunes Birmans manifestent pour défendre leurs droits, s'exposant à des risques de plus en plus élevés. Le compagnon d'Emma est ainsi détenu depuis plus d'une semaine, comme l'est une camarade de classe de Julia. Alice, étudiante en médecine, a été détenue pendant six heures avec 45 autres étudiants, coincés dans un fourgon. Voici leurs témoignages.