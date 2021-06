Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy entendu pour la première fois au tribunal judiciaire de Paris

Nicolas Sarkozy comparaît, mardi 15 juin, pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. "C'est la toute première fois que Nicolas Sarkozy va se déplacer ici, au tribunal de Paris, jusqu'à présent il était représenté par son avocat", rapporte dans un premier temps la journaliste Nathalie Perez, en duplex depuis le tribunal judiciaire de Paris.

"Très combatif"

L'avocat de Nicolas Sarkozy a confié aux équipes de France Télévisions que ce dernier "était très combatif" et avait "l'intention à nouveau d'affirmer à ces juges qu'il ignorait tout de cette double comptabilité, destinée à masquer les dépassements financiers de sa campagne présidentielle et ce, malgré le fait qu'il demandait toujours plus de meetings, et plus de moyens".

"Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy est mis en examen non pas pour avoir créé ce système de double facturation frauduleux, mais pour avoir peut-être fermé les yeux sur le système", ajoute la journaliste. Pour ces faits, Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à un an de prison ferme et 3 700 euros d'amende.