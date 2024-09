🌟 Dans quelques jours (ou quelques semaines), vous pourrez observer une nouvelle étoile à l'œil nu ! 🌌 Tous les 80 ans environ, une étoile nommé "T", dans la constellation de la Couronne boréale, explose, devient environ 1 000 fois plus brillante et l'une des étoiles les plus visibles. 🔭 Et vous, allez-vous sortir votre télescope pour observer T Coronae Borealis ?

"T Coronae Borealis" est une nova dont l'explosion, tous les 80 ans, la rend visible à l'œil nu. Et selon les chercheurs, cet événement est imminent.

D'ici à quelques jours, une nouvelle étoile va apparaître dans le ciel... Enfin nouvelle, pas tout à fait ! "Il y a une étoile particulière, qui porte la lettre "T" dans la constellation de la Couronne boréale qui va exploser et devenir beaucoup plus brillante", détaille Philippe Zarka, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, de l'Observatoire de Paris.

Cette explosion est superficielle, ce qui signifie l'étoile ne va pas être détruite. En revanche, elle va devenir lors de cet événement mille fois plus brillante qu'habituellement, et va devenir visible à l'œil nu, autant que l'Étoile polaire, selon certains spécialistes.

T Coronae Borealis, abréviée en T CrB, c'est la "banlieue proche" de la Terre : 2 600 années-lumière quand même. "Cette étoile a de particulier que c'est une binaire, donc elle est formée de deux étoiles. Une naine blanche, très petite, très compacte et une géante rouge, très grosse, très peu dense. Elles tournent toutes les deux l'une autour de l'autre. Et la gravité déforme la géante rouge et lui fait en fait projeter de la masse sur la naine. Cette accumulation de masse au bout d'un moment mène à une explosion des couches supérieures de la naine", explique Philippe Zarka.

Cette explosion est attendue, très prochainement, quelques jours à quelques semaines, sans qu'il soit possible d'être plus précis. Et cela pour deux raisons : un tel phénomène est observé tous les 80 ans environ, et la dernière fois que T CrB a pu être observée à l'œil nu, c'était en 1946. La seconde explication est qu'avant son explosion, la luminosité baisse. Or des observateurs constatent une baisse de sa luminosité depuis mars 2023.

Un événement furtif, mais riche d'enseignements

"L'observation précédente de cette nova a montré que l'augmentation de luminosité qui la fait devenir mille fois plus brillante se passe en moins d'une journée, et la diminution ensuite qui la fait revenir à l'état précédent en quelques semaines", avertit Philippe Zarka. Il ne faut donc pas rater le moment de cette explosion. Or pour des raisons de coût, on ne peut pas garder des télescopes optiques professionnels braqués sur T CrB. En revanche, Philippe Zarka, lui, utilise NenuFAR, le radiotéléscope de l'observatoire de Paris, installé à Nançay (Cher) qui capte le rayonnement électrique des astres pour observer cet événement rare.

"Ça n'a jamais été observé aux basses fréquences radio. Donc si on la détecte avec NenuFAR, ce sera une première !", se réjouit Philippe Zarka. "Si je sais aujourd'hui vous expliquer qu'une nova, c'est fait d'une étoile naine, une étoile géante rouge qui transfère de la masse, c'est qu'on l'a étudié préalablement. Là, on va obtenir d'autres connaissances. Quelle est l'énergie produite par ce phénomène ? Dans quelle mesure il est peu ou pas destructif ? Qu'est-ce qui est produit à des fréquences, des longueurs d'ondes qu'on n'observait pas, il y a 80 ans ? Qu'est-ce qui est produit en radio ? Par quels mécanismes ?"



Il n'y a plus qu'à attendre cette explosion, scrutée et attendue par les astronomes amateurs tout autour du globe.