Combinaisons spatiales Pierre Cardin pour des astronautes européens : la maison de haute développe "des textiles résistants aux conditions extrêmes"

Une combinaison spatiale haute couture, signée Pierre Cardin a été réalisée, fruit d’un partenariat plutôt inattendu entre la maison de haute couture et l’agence spatiale européenne ESA, a appris France Inter mardi 10 septembre. À l’origine, il s'agit d'un rêve du petit-neveu de Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati-Cardin, aujourd’hui PDG de l’entreprise.

Une longue tradition du futurisme

Rodrigo Basilicati-Cardin avait dans la tête de travailler avec l’industrie spatiale, 50 ans après le lancement de la collection futuriste Cosmocorps. Alors l’année dernière, il profite d’un défilé à Kourou en Guyane, pour approcher des astronautes et leur parler de son projet. Un an plus tard, la maison Cardin met les dernières touches à son premier prototype de combinaison spatiale. Une combinaison destinée à habiller le scaphandre des astronautes et qui sera utilisée dans un tout nouveau centre d’entraînement. Ce centre, inauguré à la fin du mois en Allemagne, est destiné à reproduire les conditions atmosphériques de la lune, où l’ESA prévoit d’envoyer des hommes d’ici cinq ans.

Évidemment, cette réalisation n'a pas été simple pour les couturiers, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes pour une combinaison spatiale ou pour une robe de mariée. La combinaison et le scaphandre doivent protéger les astronautes de températures extrêmes, allant de - 233°C à 123°C. Il faut aussi les protéger des poussières abrasives et des micrométéorites qui sillonnent l’espace. Autant dire qu’il vaut mieux éviter les fuites au niveau de la fermeture éclair, et que l’aspect esthétique n’est pas vraiment la priorité.

Des tissus extraordinaires, mais plutôt adaptés à la Terre

Pour sa combinaison, la maison Cardin explique s’être servie de tissus en argent aux propriétés incroyables, notamment un tissu utilisé sur les satellites de Thalès. Mais si la tenue spatiale de la maison Cardin n’ira probablement jamais sur la lune, l’entreprise de haute couture envisage d’utiliser ses nouveaux tissus futuristes pour ses propres collections, sous forme de justaucorps ventilés, qui permettraient de rafraîchir en été ou de réchauffer en hiver. Selon le communiqué de la maison Cardin, il s'agit d'abord de "s’adapter aux défis environnementaux actuels, en développant des textiles résistants aux conditions extrêmes". Avec le changement du climat, la combinaison spatiale et le scaphandre seront peut-être bientôt les tout derniers accessoires à la mode sur Terre...