Un époustouflant défilé de 50 minutes en hommage à Pierre Cardin au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget

Le défilé-hommage pour commémorer le premier anniversaire de la disparition du couturier Pierre Cardin a duré 50 minutes, cinq fois plus que les shows habituels de la Fashion Week. Il s'est tenu le 28 janvier au lendemain de la semaine de la haute couture printemps-été 2022 au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, près de Paris.

C'est au pied d'une fusée Ariane 5 que la collection Cosmocorps 3022 a été présentée. Une trentaine de modèles inédits de Cardin ainsi que des vêtements signés Rodrigo Basilicati Cardin et le studio de création dans le même style graphique, coloré et minimaliste ont défilé sur un long podium. Franceinfo Culture y était et vous raconte.

"Sur le thème de l'espace pour évoquer les années 60"

Pierre Cardin a toujours aimé les lieux inattendus pour ses shows : la Grande Muraille de Chine, le Palais Bulles en Provence, le Théâtre du Châtelet à Paris pour la projection d'un film consacré au couturier en 2020... Cette fois-ci, direction le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Un défilé Cardin, c'est toujours une expérience : le rendez-vous a été fixé place de la Concorde pour embarquer à bord des bus qui amènent les 800 invités (VIP, journalistes, étudiants des écoles de mode...) au musée.

Sur place, direction le tarmac et, là, au milieu des avions - et guidé au sol par un chemin de lumières bleues -, direction la fusée Ariane 5 au pied de laquelle est installé un long podium entouré de trois tentes où attendent les invités dans le froid glacial de cette fin de journée. A 18h30, une demi-heure avant le lancement de l'événement, un compte à rebours s'affiche sur les deux écrans géants installés de part et d'autre du podium. Outre les 800 invités présents, le show est suivi dans des cinémas à Moscou, Mexico, Dallas et Tirana. A 19h précises, il débute avec le décollage via un jeu de sons et lumières de la fusée Ariane 5. C'est parti pour 50 minutes !

Défilé-hommage au couturier Pierre Cardin devant la fusée Ariane au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 28 janvier 2022. (CORINNE JEAMMET)

Des images de Pierre Cardin jeune et des pièces de ses collections des années 60-70 sont projetées sur les écrans géants. Dans l'une des vidéos, le couturier explique : "La mode doit être de demain et non pas inspirée d'hier. Je conçois des modèles pour les villes de demain, du futur. C'est-à-dire non seulement celles d'aujourd'hui mais celles qui seront construites dans quelques années". Dans une autre, il est fait mention du Cosmocorps, le nom que porte la collection présentée ici, Cosmocorps 3022.

Rodrigo Basilicati-Cardin, PDG de la griffe, avait indiqué lors de l'annonce de ce défilé-hommage : "On a voulu le faire sur le thème de l'espace pour évoquer les années 60 quand Pierre Cardin voulait habiller l'homme qui va sur les vaisseaux spatiaux... Il a été le premier, avec André Courrèges à oser, à faire ça, critiqué par tout le monde à l'époque".

Défilé-hommage au couturier Pierre Cardin au pied de la fusée Ariane au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 28 janvier 2022. (JULIEN M. HEKIMIAN / GETTY IMAGES EUROPE§Pierre Cardin Evolution)

Pionnier de la mode spatiale dans les années 60

La première partie du défilé est consacrée aux créations que Pierre Cardin avait dessinées avant sa mort : voici des robes trapèzes, des petites robes noires courtes ou longues avec des empiècements vernis, des robes droites trois trous avec des ornements géométriques ou des échancrures, des robes drapées aux tonalités vives, des capes, des vestes gansées de vinyle noir... dans une palette de couleurs pop.

Défilé Pierre Cardin le 28 janvier 2022 au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

Après la présentation de ces pièces inédites, un petit film bourré d'effets spéciaux très esthétisants met à l'honneur des tenues futuristes et nous transporte sur la base de Kourou où se trouve le centre spatial guyanais. Le compte Instagram de la marque avait posté, juste avant le défilé, plusieurs photos de ses modèles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Cardin (@pierrecardinofficiel)

Apporter un souffle nouveau

Puis par un jeu de lumières et de sons, la fusée Ariane 5 semble décoller, c'est le top départ de la suite du défilé placé sous le signe du renouveau. 180 mannequins, femmes et hommes, présentent les tenues conçues par le Studio de création de la maison Pierre Cardin, qui reprennent les coupes de son fondateur. Rodrigo Basilicati-Cardin, qui remplit également les fonctions de directeur artistique de la maison, puise pour l'instant dans la créativité du Studio mais réfléchit toutefois à "monter un groupe de designers" venus de l'extérieur pour apporter un souffle nouveau à la marque.

Lunettes aérodynamiques au défilé Pierre Cardin le 28 janvier 2022 au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

On retrouve les couleurs pop des années 80 avec leurs robes rétro courtes aux patchs graphiques. Certains modèles ont des cols, petits ou grands, d'autres des épaules plus ou moins marquées. Si la robe jaune portée avec des collants de la même tonalité évoque trop le vintage des années 60, d'autres modèles s'offrent un coup de jeunesse. Ainsi pour les hommes, on note ce pantalon masculin en vinyle vert menthe mais aussi ce costume turquoise dont la veste est surlignée sur les manches et dans le dos d'un motif géométrique blanc ou encore cet ensemble bleu composé d'un pantalon et d'un blouson porté avec une casquette et des chaussures blanches. Côté femmes, pour le soir une petite robe cocktail rose avec un noeud dans le dos se fait remarquer et plusieurs robes en lamé de couleurs séduiront les adeptes de fêtes. Elles adopteront pour accessoire de nombreuses lunettes aux looks aérodynamiques, quelques cagoules et des sacs aux formes géométriques funs.

Défilé-hommage au couturier Pierre Cardin au pied de la fusée Ariane au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 28 janvier 2022. (JULIEN M. HEKIMIAN / GETTY IMAGES EUROPE/Pierre Cardin Evolution)

Le spectacle se termine avec une danseuse en longue robe blanche qui tourne sur elle-même comme un derviche. Elle est entourée des mannequins qui viennent de défiler.

Défilé-hommage au couturier Pierre Cardin au pied de la fusée Ariane au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 28 janvier 2022. (JULIEN M. HEKIMIAN / GETTY IMAGES EUROPE/Pierre Cardin Evolution)

Un événement en juillet pour les cent ans de Cardin

Présenter ce défilé au lendemain de la semaine de la haute couture parisienne n'est pas anodin : son neveu veut "relancer" la marque en profitant du cadre officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et intégrer la Fashion Week. Ces 25 dernières années, Pierre Cardin avait refusé de suivre le calendrier de la FHCM. "Pierre voulait être libre. A l'approche de ses 80 ans, il a dit qu'il y avait plein de jeunes créateurs qui (avaient) besoin d'intégrer cette semaine de la mode" et qu'il ne voulait pas prendre leur place, se souvient Rodrigo Basilicati-Cardin. "Il a dédié la dernière partie de sa vie à la créativité, pas à la distribution", ajoute-t-il.

Défilé-hommage au couturier Pierre Cardin au pied de la fusée Ariane au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 28 janvier 2022. (JULIEN M. HEKIMIAN / GETTY IMAGES EUROPE/ Pierre Cardin Evolution)

Question projets, Rodrigo Basilicati-Cardin prévoit d'organiser un évènement le 2 juillet pour les cent ans de Pierre Cardin, "qui aura peut-être lieu à Venise", ville natale du couturier.