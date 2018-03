Nicolas Hulot "souhaite engager la réintroduction de deux ourses dans les Pyrénées-Atlantiques à l'automne"

Le ministre de l'Ecologie annonce dans "Le Parisien" qu'il demande "au préfet d'organiser un dialogue pour réussir cette réintroduction".

"On ne peut pas donner de grandes leçons aux pays qui ont sur le territoire d’emblématiques animaux sauvages menacés de disparition si l’on hésite nous-mêmes à protéger les espèces qui sont en danger en France." Dans une interview au Parisien datée du lundi 26 mars, le ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot, annonce qu'il "souhaite engager la réintroduction de deux ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques à l'automne". Le ministre assure qu'il va demander au préfet "d'organiser un dialogue pour réussir cette réintroduction" et qu'il se rendra lui-même sur place pour superviser le processus.

Nicolas Hulot explique qu'il a "décidé de passer à l'offensive" dans ce dossier car il "ne reste que deux mâles dans ce département, dont Cannellito, fils de Cannelle, qui était le dernier ours 100 % pyrénéen". Une fois la concertation achevée, la France sollicitera "plusieurs pays européens pour choisir les deux femelles". "Je ne veux pas être le ministre qui assiste à la disparition de cette lignée", insiste Nicolas Hulot.