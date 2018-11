Nasa : la sonde InSight s'est posée sur Mars

Pendant plusieurs mois, la sonde InSight va analyser dans les moindres détail, le sol et le sous-sol de la planète rouge. Elle pourra compter sur un sismomètre de conception française, chargé de percevoir les plus infimes mouvements de la surface. Lundi 26 novembre, la Cité des sciences de la Villette (Paris) a vécu en direct les six minutes cruciales de l'atterrissage, avant d'exulter. Une prouesse technique et une première depuis six ans. Au premier rang se trouvaient les scientifiques français qui ont participé à la mission.

Des hommes sur Mars dans les années 2030

"Ce n’était pas gagné d'avance parce que c'était un atterrissage à haut risque. Elle est arrivée à 20 000 km/h, il fallait avoir le bon angle d'attaque", souligne Annick Sylvestre-Baron, chef de projet au Cnes (Centre national d'études spatiales). Les résultats devraient permettre de comprendre l'évolution de Mars et de mieux préparer de futures missions habitées. La Nasa espère envoyer les premiers hommes sur la planète rouge dans les années 2030.

