Écoutez le premier son enregistré à la surface de Mars par le rover Perseverance

Pour la première fois, les Terriens peuvent entendre du son enregistré sur Mars par des micros. La Nasa a publié, lundi 22 février, un court extrait sonore capté par le rover Perseverance après son arrivée jeudi sur la planète rouge. L'agence américaine précise que le son enregistré correspond à du vent à la surface de Mars, et qu'on y entend également le bruit produit par le robot lui-même. "Oui, vous venez bien d'entendre une bourrasque de vent à la surface de Mars, capturée par le micro et renvoyée sur Terre", a déclaré Dave Gruel, en charge de ces équipements pour la Nasa. Il s'agit "des premiers sons enregistrés à la surface de Mars", a-t-il ajouté.

If you are feeling overwhelmed by the amount of visual content @NASAPersevere has captured, take a breath and enjoy what it would sound like to sit on the surface of Mars with the rover: pic.twitter.com/ZclPsAVIMd