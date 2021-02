DIRECT. Mars : le robot Perseverance s'apprête à atterrir dans le cratère Jezero

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MARS

: La mission Perseverance de la Nasa est la troisième à atterrir sur la planète rouge cette semaine, après une mission des Emirats arables unis et de la Chine. Pour quelles raisons Mars est-elle devenue le nouvel horizon de l'exploration spatiale ? Notre journaliste Marie-Violette Bernard vous décrypte cet intérêt pour la planète rouge dans cet article.

: Le robot de la Nasa Perseverance va bientôt atterrir sur Mars. Vous pouvez suivre en direct son arrivée sur la planète rouge avec les éditions spéciales de franceinfo sur le canal 27 et à la radio.

: 20 heures, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité :



#COVID_19 Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu une nouvelle conférence de presse pour faire le point hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Il a annoncé l'allongement de la durée d'isolement de 7 à 10 jours pour les patients testés positifs.





Cet été, les festivals pourront se tenir s'ils respectent une jauge de 5 000 personnes et si les participants restent assis, à distance les uns des autres, a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, aux organisateurs, selon les informations de franceinfo.





Une enquête préliminaire pour "viols" a été ouverte à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor, indique une source judiciaire à France Télévisions, confirmant une information du Parisien.





: Tout à fait @Syllog ! Je comptais justement vous le rappeler :) Le robot de la Nasa, Perseverance, doit atterrir ce soir sur Mars, après sept mois de voyage. En sept minutes "de terreur", le robot devra passer de 20 000 km/h à zéro pour se poser dans le cratère de Jezero. Vous pourrez bien sûr suivre cet atterrissage très attendu dans notre direct et grâce à l'émission spéciale de franceinfo (TV et radio), qui débutera à 21 heures.

: Bonsoir FI !Mars ce soir à la télé ???Merci ... 😊🤩😊

: Il est 18 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a reçu les organisateurs de festivals, impatients de savoir s'ils pourront reprendre cet été. Selon les informations de franceinfo, une jauge maximale de 5 000 spectateurs en format "assis" pourrait être fixée. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, donne quant à lui un point presse sur la situation sanitaire, à suivre en direct sur franceinfo.



La paire française Julia Simon-Antonin Guigonnat est sacrée championne du monde de relais mixte simple. Ils ont devancé la Norvège (Johannes Boe-Tiril Eckhoff) et la Suède (Sebastian Samuelsson-Hanna Oeberg).



• La Ville de Paris a remporté une importante victoire face aux plateformes de location comme Airbnb. La Cour de cassation a jugé la réglementation de la capitale conforme au droit européen, "proportionnée" et justifiée pour lutter contre la pénurie de logements destinés à la location.



: La mission américaine Perseverance doit atterrir sur la planète rouge ce soir. Elle sera la troisième à atteindre Mars en une semaine, après celles des Emirats arabes unis et de la Chine. Les trois pays ont profité de la même fenêtre de lancement, quand les deux planètes sont les plus proches. Mais il n'y a pas que les planètes qui sont alignées : les ambitions politiques et les intérêts scientifiques le sont aussi. Franceinfo vous explique pourquoi tous les yeux se tournent vers Mars en ce début d'année 2021.

: Il est un peu plus de 14 heures, refaisons un point sur l'actualité pour ceux qui nous rejoignent :



La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, reçoit tout à l'heure les organisateurs de festivals, impatients de savoir s'ils pourront reprendre cet été. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, donnera quant à lui un point presse à 18 heures sur l'épidémie, à suivre en direct sur franceinfo.



• L'ancien secrétaire d'Etat Georges Tron a été condamné en appel à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, pour viol et agression sexuelle. Son ancienne adjointe à la culture à la mairie de Draveil (Essonne), Brigitte Gruel, est quant à elle condamnée à deux ans de prison avec sursis.



• TF1 n'a pas pu diffuser son journal de 13 heures, en raison d'"une panne réseau [qui] affecte toutes nos antennes et celles de LCI", a expliqué la présentatrice, Marie-Sophie Lacarrau. Une situation inédite. La chaîne a pu reprendre l'antenne à 13h37.



La mission Perseverance de la Nasa doit atterrir sur la planète rouge ce soir. Elle sera la troisième à arriver sur Mars en une semaine. Un évènement à suivre en direct sur franceinfo.

: "Le micro doit être capable de tenir les -120°C tout comme les +60°C sans se dégrader. On l'a chauffé et refroidi plus de 1000 fois et passé aux radiations pour simuler le trajet fait entre la Terre et Mars", explique David Mimoun, responsable scientifique du microphone et professeur à l'Isae-Suparero à Toulouse.

: Il ressemble un peu à Wall-E non ? Persévérance, le rover en route pour Mars, dispose à son bord d'un micro développé à Toulouse par l’Isae-Supaero. Ce micro a pour mission d'enregistrer les sons sur la planète rouge et c’est une première mondiale. France 3 Occitanie vous en dit plus dans cet article.