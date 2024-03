Le primatologue néerlandais Frans de Waal est mort jeudi à l'âge de 75 ans d'un cancer de l'estomac, a annoncé, samedi 16 mars, l'université Emory à Atlanta (Etats-Unis), où il enseignait. "De son livre fondateur en 1982, La Politique du chimpanzé, à celui de 2019, La Dernière Etreinte, De Waal a brisé des préconçus longtemps tenus sur ce que signifiait être un animal et un humain", a salué la faculté dans un communiqué. Frans de Waal était en effet connu pour ses travaux démontrant que les primates non humains sont dotés, eux aussi, de capacités réputées humaines. Le magazine Time l'avait désigné en 2007 "l'une des 100 personnes les plus influentes au monde".

Né en 1948 à Bois-le-Duc aux Pays-Bas, Frans de Waal étudie la zoologie et l'éthologie avant d'obtenir un doctorat en biologie. Sa thèse le voit travailler avec des chimpanzés du zoo d'Arnhem et il fait alors sa première "découverte majeure", souligne l'université Emory : les chimpanzés se réconcilient après une dispute. Il dira lors d'une conférence en 2011 que c'est à ce moment-là que son image des humains "a commencé à changer". Frans de Waal déménage en 1981 aux Etats-Unis, avant de s'installer à Atlanta pour enseigner à Emory jusqu'à sa retraite en 2019.

Dans un entretien à l'AFP en 2022, Frans de Waal appelait aussi à ne pas choisir entre nature et culture, à rebrousse-poil de combats souvent idéologiques. "On considère [les grands singes] mus avant tout par l'instinct et la biologie, mais on voit aussi chez eux une culture", expliquait-il. Dans ce cadre, "le concept de genre est utile, car il met l'accent sur cette interaction entre biologie et culture", sans négliger la force de la biologie. Son dernier livre, Différents, le genre vu par un primatologue, voit le chercheur balayer plusieurs thèmes au cœur des débats qui agitent nos sociétés : les rapports entre les sexes, la hiérarchie sociale, la violence, l'inné ou l'acquis.