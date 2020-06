Des robots barmen en Corée du Sud

Au Coffee Bar K, à Séoul (Corée du Sud), c’est Cabo, un robot, qui sert à boire et taille les glaçons. Il mesure 182 centimètres, présente bien habillé en costume et peut même faire la conversation. "Je ne pense pas qu’un robot puisse ‘se mettre dans les chaussons d’un humain’ en matière de communication. Donc, nous ferons la partie service et le robot le travail technique, comme sculpter la glace", explique Choi Won-Woo, barman du Coffee Bar K à Séoul en Corée du Sud.

Sécurité ou convivialité ?

Dans un autre bar, c’est un autre robot, le "drink bot" qui prépare les cocktails. "C’est un peu décevant que vous ne puissiez pas parler au barman, car l’un des grands côtés positifs d’un bar est que vous pouvez parler de vos soucis. Mais je me sens en sécurité quand un machine fait ma boisson, surtout en cette ère de ‘non-toucher’", admet une cliente.