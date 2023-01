Innovation : ces objets high-tech qui deviendront peut-être votre quotidien

Au salon CES de Las Vegas (États-Unis), certains inventeurs présentent des objets qui peuvent servir au quotidien.

Pour Mohamed Soliman, venir au CES, le salon de l’innovation de Las Vegas (États-Unis), c’était à la fois un rêve d’enfance et une consécration. "C’est juste magique de se retrouver ici aujourd’hui, déjà en tant que Français. Je suis ingénieur de formation et je pense qu’il n’y a pas plus gros event quand tu es fan de technologie", déclare-t-il. Mohamed Soliman fait essayer aux visiteurs son invention : des rollers électriques. Dans les allées du salon, les start-ups françaises rayonnent.

Le Geocoeur pour sauver des vies

Un ancien infirmier-réanimateur a ainsi créé Geocoeur, un système qui déclenche des alarmes sur les défibrillateurs dès qu’un appel est passé au Samu pour une crise cardiaque et interpelle les passants. Les Coréens aussi sont venus pour sauver les nuits de ceux qui dorment avec un ronfleur avec un coussin anti-ronflement. Le cœur du salon reste la partie consacrée aux écrans, toujours plus grand, toujours plus fou, mais qui ne manque pas de poésie.