VIDEO. Vous avez loupé le passage de Mercure devant le Soleil ? Regardez le replay avec la Nasa

Pas de télescope ? Trop de nuages ? Lundi 11 novembre, vous avez peut-être manqué un événement astronomique rare : le passage de Mercure devant le Soleil. Pour vous rattraper, l'agence spatiale américaine vous propose de le revivre en vidéo. Des images spectaculaires de la Nasa qui ne devraient pas se représenter avant 2032.

Toute la planète n'a pas pu observer le passage de Mercure de la même façon : l'est de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le sud du Groenland et l'extrême ouest de l'Afrique ont vu l'intégralité du spectacle. Le reste de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et l'Europe n'en ont vu qu'une partie. Et encore, les nuages ont parfois un peu gâché le spectacle...

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Il y fait extrêmement chaud le jour (430 °C) et très froid la nuit (-180 °C). Elle présente un aspect similaire à celui de la Lune : elle est constellée de cratères d'impacts causés par la chute de météorites et d'astéroïdes. Le satellite BepiColombo est en route pour rejoindre Mercure et y réaliser une série d'études.