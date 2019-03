La capsule Dragon de SpaceX a amerri dans l'océan Atlantique, signant le succès de la mission spatiale

La nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX a quitté, vendredi 8 mars, le confort de son orbite terrestre pour plonger dans l'atmosphère et amerrir dans l'Atlantique, l'ultime et plus dangereuse phase de cette mission de démonstration pour la Nasa. Dragon est revenu sans encombre et en un seul morceau sur Terre. SpaceX a réussi son examen : démontrer que le premier véhicule spatial habitable américain depuis les navettes (1981-2011) est fiable et sûr pour les astronautes. C'est le premier véhicule habitable privé à s'être amarré à l'ISS. C'était aussi le premier lancement d'un vaisseau pour humains depuis les Etats-Unis en huit ans.

Un test pour le bouclier thermique de la capsule

Jusqu'à présent, la mission a été un succès. La capsule a été lancée samedi dernier par une fusée SpaceX depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Elle s'est amarrée automatiquement à la Station spatiale internationale (ISS) dimanche. Tôt vendredi matin, allumant brièvement ses propulseurs au-dessus du Soudan, à 410 km d'altitude, elle s'est détachée en douceur. A 12h53 GMT, Dragon a allumé ses propulseurs pour un quart d'heure, afin de se "désorbiter": freiner et engager la rentrée atmosphérique, qui testera pour la première fois en conditions réelles son bouclier thermique. L'amerrissage à quelques centaines de kilomètres des côtes de Floride est prévu vers 08h45 (13h45 GMT). Quatre grands parachutes, testés de multiples fois sur Terre, ralentiront la chute. Seul un mannequin stoïque est à bord (baptisé Ripley en hommage à l'héroïne de la série de films "Alien").

"Je dirais que la rentrée hypersonique est probablement ma plus grande préoccupation", a estimé Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, samedi dernier. "Est-ce que les parachutes s'ouvriront correctement? Et le système guidera-t-il Dragon 2 au bon endroit pour amerrir?" s'est-il aussi interrogé.