Un astéroïde plus gros que l'Empire State Building va passer près de la Terre le 10 août

La Nasa assure toutefois qu'il n'y a rien à craindre et rappelle que des astéroïdes de cette taille passent près la Terre environ une demi-douzaine de fois par an.

Un de plus. Après l'astéroïde passé très près de la Terre le 15 juillet dernier, c'est cette fois l’astéroïde 2006 QQ23 de 570 mètres de diamètre qui devrait bientôt être de passage près de notre planète, rapporte CNN le 1 août, relayé par BFMTV.

L'objet, "plus grand que l'Empire State building", ne devrait toutefois pas causer de dégâts. Lindley Johnson et Kelly Fast du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA estiment qu'il s'agit d'un "astéroïde de taille moyenne" et que celui-ci devrait passer à près de 5 millions de kilomètres de la Terre. C'est "plus ou moins bénin" selon les scientifiques qui assurent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

Des impacts tous les deux ou trois siècles

Les astéroïdes autour de cette taille passent par la Terre environ "une demi-douzaine de fois par an", indique Lindley Johnson. Heureusement, leurs impacts restent rares : ils se produisent environ une fous tous les deux ou trois siècles, assure le scientifique.

Kelly Fast a déclaré que l'équipe n'avait encore rien trouvé qui ait une chance significative de toucher la Terre, mais il pourrait y avoir des astéroïdes dans le système que la Nasa n'a pas encore détecté. "Ce sont ceux que nous ne connaissons pas qui nous préoccupent", a-t-elle déclaré.