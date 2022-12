Trois astronautes chinois reviennent sur terre après avoir passé six mois dans l'espace

Ils étaient chargés de superviser les dernières phases de la construction de la station spatiale, joyau de l'ambitieux programme spatial de la Chine.

Ils sont de retour sur terre sains et saufs. Trois cosmonautes chinois, deux hommes et une femme, sont revenus sur terre, dimanche 4 décembre, après six mois passés à bord de la station spatiale Tiangong, a annoncé l'agence spatiale chinoise citée par les médias. L'équipage a atterri sur le site de Dongfeng en Mongolie intérieure (Chine) à 20h09 précise, heure de Pékin (3 heures à Paris), a précisé l'agence spatiale citée par l'agence officielle Xinhua.

Les trois taïkonautes de la mission Shenzhou-14, le commandant de la la mission Chen Dong, Liu Yang, première femme astronaute chinoise et Cai Xuzhe, avaient été chargés de superviser les dernières phases de la construction de la station spatiale, joyau de l'ambitieux programme spatial de la Chine. Le dernier module de cette station en construction s'était amarré fin octobre, étape cruciale avant l'achèvement de l'assemblage de la station prévu à la fin de l'année.

"Je suis honoré d'avoir été témoin de la formation de la configuration de base de notre station spatiale", a déclaré Chen, pilote des forces aériennes devenu le premier astronaute chinois a être resté en orbite plus de 200 jours, selon Xinhua.

L'équipage a passé le relais aux trois astronautes de la mission Shenzhou-15, qui étaient arrivés fin novembre à la station Tiangong. Il s'agissait du premier transfert d'équipage en orbite réalisé par des astronautes chinois.