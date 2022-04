Trois astronautes chinois de retour sur Terre après un séjour record dans l'espace

Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les Etats-Unis, l'Europe et la Russie.

C'est le plus long séjour jamais effectué par la Chine dans l'espace : les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont revenus sur Terre samedi 16 avril après six mois passés dans la station spatiale chinoise. Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les Etats-Unis, l'Europe et la Russie.

Les images en direct de la télévision d'Etat ont montré l'atterrissage de la capsule dans le désert de Mongolie-intérieure, dans un grand nuage de poussière. L'équipe au sol a applaudi les astronautes qui ont déclaré à tour de rôle se sentir "bien".

Le précédent record pulvérisé

L'équipage était composé de trois pilotes de l'armée : le commandant Zhai Zhigang (55 ans), sa collègue Wang Yaping (42 ans) –devenue la première Chinoise à effectuer une sortie dans l'espace en novembre– et le benjamin Ye Guangfu (41 ans), dont c'était le premier vol spatial.

Avec 183 jours dans l'espace, l'équipage pulvérise le précédent record national pour un séjour spatial, qui était de 92 jours et avait été établi en 2021 lors de la précédente mission habitée, Shenzhou-12.

Pour les spécialistes, l'objectif de cette mission était moins d'établir un record que de développer les aptitudes nécessaires à une occupation permanente de la station orbitale chinoise. Nommée en chinois Tiangong ("Palais céleste") mais également connue par son acronyme anglais CSS (pour "Station spatiale chinoise" en français), elle devrait être achevée d'ici fin 2022. Semblable en taille à l'ancienne station russo-soviétique Mir, sa durée de vie doit être d'une quinzaine d'années.