La Chine lance le premier élément de sa future station spatiale

Nommée Tiangong, cette station évoluera en orbite terrestre basse, entre 340 et 450 km d'altitude.

Pékin accélère dans sa politique spatiale. La Chine a lancé jeudi 29 avril le premier des trois éléments de sa station spatiale, la "CSS", dont la construction nécessitera une dizaine de missions jusqu'à fin 2022. Le module central, Tianhe ("Harmonie céleste"), futur lieu de vie des astronautes, a été propulsé par une fusée Longue-Marche 5B depuis le centre de lancement de Wenchang, sur l'île tropicale de Hainan (sud), selon la télévision publique CCTV.

Trois fois plus petite que la Station internationale

Nommée en anglais CSS (pour "Station spatiale chinoise") et en chinois Tiangong ("Palais céleste"), la station évoluera en orbite terrestre basse entre 340 et 450 km d'altitude. Semblable à l'ex-station russo-soviétique Mir (1986-2001), sa durée de vie prévue sera de 10 à 15 ans. Une fois terminée, la CSS devrait peser près de 100 tonnes. A titre de comparaison, elle sera environ trois fois plus petite (en taille) que la Station spatiale internationale (ISS).

"Elle servira de base à des opérations de plus grande envergure : missions habitées vers la Lune, tourisme spatial, sciences spatiales ou encore applications concrètes pour les humains", décrypte Chen Lan, analyste du site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois. "Cela devrait lui permettre d'avoir une présence humaine permanente dans l'espace et donc d'accroître de manière significative l'expérience de ses astronautes".