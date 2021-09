Le spationaute français revient pour franceinfo sur ses expériences en apesanteur et l'actualité internationale, tandis que l'aventurier handicapé Philippe Croizon réaffirme son rêve d'aller un jour dans l'espace.

Les pieds dans la station spatiale internationale, mais la tête sur Terre. Thomas Pesquet a confié jeudi 23 septembre sur franceinfo avoir discuté de la crise des sous-marins australiens avec ses "collègues" astronautes américains "qui sont un petit peu désolés" a précisé le Français. Présent depuis cinq mois maintenant dans la station spatiale internationale, Thomas Pesquet "a hâte" de retrouver ses proches et les loisirs terrestres. "Tout cela me manque un peu", a-t-il avoué avant de revenir sur ses expériences en apesanteur.

De son côté l'aventurier Philippe Croizon, amputé des quatre membres, a écouté le spationaute avec des étoiles dans les yeux, avant de réaffirmer son rêve de devenir la première personne handicapée à aller dans l'espace, peut-être dès 2023 grâce au milliardaire américain Elon Musk et son vaisseau Starship. "On peut réaliser ses rêves avec beaucoup de travail et surtout oser", a assuré le Français.