SpaceX : le public à la conquête de l'espace

Des mois à se préparer pour un vol inédit, et un décollage minutieux sans le moindre accroc. Chez SpaceX, les festivités étaient entamées après le décollage parfait de sa fusée avec, à son bord, quatre Américains. Un spectacle d'exception pour les nombreux spectateurs à proximité de Cap Canaveral (États-Unis). Les quatre astronautes peuvent désormais admirer la Terre, à travers un dôme d'observation, le plus grand installé sur un vaisseau spatial. Le commandant de bord de la mission Inspiration 4 est Jared Isaacman, un milliardaire sans aucune formation d'astronaute. Et un jour, peut-être, le Français Philippe Croizon sera à bord de ces vaisseaux, comme lui a promis Elon Musk.

Un vol réservé à l'élite... pour le moment

Loïc de la Mornais, journaliste pour France 2, était présent à Cap Canaveral afin d'assister à ce décollage historique. Il est revenu sur ce vol historique, mais qui restera un rêve pour de nombreuses personnes. "À moins d'être invité personnellement par Elon Musk, il va sans doute falloir attendre quelques années et débourser quelques millions", explique-t-il, avant de préciser qu'on peut s'attendre à tout venant du fondateur de SpaceX, qui prépare le Starship, vaisseau qui pourra compter jusqu'à cent passagers.