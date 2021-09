VIDEO. Portrait de Philippe Croizon, l’aventurier français qui rêve d'être le premier handicapé à partir dans l'espace grâce à Elon Musk

En 2010, l’aventurier Philippe Croizon, amputé des quatre membres, a traversé la Manche. Sept ans plus tard, il a participé au Paris-Dakar. Et il a écrit à Elon Musk, le milliardaire américain patron de SpaceX, pour lui demander de l’envoyer dans l’espace. La réponse ? Oui ! Extrait du magazine "20h30 le samedi".

L'objectif du Français Eric Croizon est de rentrer dans l'histoire de la conquête spaciale en devenant la première personne en situation de handicap à partir dans l’espace. Alors, le 20 novembre 2020, il écrit sur Twitter au patron de SpaceX et de Tesla : "Salut Elon [Musk], je suis un aventurier français sans bras et sans jambes, tu peux m'envoyer dans l'espace que je montre que tout est possible."

L’entrepreneur, surpris par son culot, lui a répondu dans les heures qui ont suivi : "Un jour, nous essayerons de t'envoyer dans Starship." L'espoir est réel pour Philippe Croizon, amputé des quatre membres. Et des spécialistes travaillent déjà sur la création de prothèses adaptées…

"Le fait que je sois présent ici, c'est vraiment une victoire"

Le Français s’est rendu début septembre 2021 à Cap Canaveral, aux Etats-Unis, pour rencontrer Elon Musk et assister à l'envol de la fusée Falcon 9 créée par SpaceX. "Le fait que je sois présent ici, c'est vraiment une victoire. Et après, si j'ai la possibilité d'aller dans l'espace, ce serait la cerise sur le gâteau", dit-il.

Les quatre touristes spatiaux de SpaceX ont débuté mercredi 15 septembre 2021 leur voyage de trois jours en apesanteur à bord de la capsule Dragon, en orbite jusqu'à 590 kilomètres d’altitude. Ils ont amerri samedi soir au large de la Floride, couronnant de succès la première mission orbitale de l'Histoire n'ayant comporté aucun astronaute professionnel à bord.

> Extrait du magazine "20h30 le samedi" du 28 novembre 2020.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".