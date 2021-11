L'astronaute français et trois autres coéquipiers ont amerri mardi, vers 4h33, au large de la Floride.

Ainsi s'achève la deuxième mission dans l'espace de sa carrière. L'astronaute français Thomas Pesquet est rentré sur Terre mardi 9 novembre, à 4h33, après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale qui s'est conclu par un amerrissage réussi au large des côtes de Floride.

>> Suivez en direct le retour sur Terre de Thomas Pesquet

La capsule Dragon de SpaceX, qui transportait également trois autres astronautes, a été freinée dans sa vertigineuse descente par l'atmosphère terrestre puis par d'immenses parachutes. Elle a amerri dans le Golfe du Mexique et a été récupérée rapidement par un navire posté à proximité.

Premier amerrissage pour Thomas Pesquet

Thomas Pesquet est rentré avec les autres membres de la mission Crew-2, le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur. Le vaisseau transportait également 240 kg de matériel et d'expériences scientifiques.

Le voyage vers la Terre s'est fait en plusieurs étapes. Le désamarrage de la capsule a d'abord eu lieu à 20h05 (heure française). Puis Dragon a fait le tour de la Station spatiale durant environ une heure et demie afin d'en photographier l'extérieur. La descente vers la Terre à proprement parler a ensuite commencé, le voyage ayant durée environ huit heures et demie au total. L'amerrissage était une première pour l'astronaute français. Lors de sa précédente mission en 2016-2017, il avait atterri dans les steppes kazakhes avec un Soyouz russe.