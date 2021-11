DIRECT. Retour de Thomas Pesquet sur Terre : suivez le retour de l'astronaute depuis la Station spatiale internationale

Ils réclament "une juste reconnaissance de leur profession". Des collectifs d'infirmiers anesthésistes (IADE) appellent à une semaine "bloc mort" dans les hôpitaux à partir d'aujourd'hui. A Ajaccio, les professionnels du centre hospitalier sont tous en grève, rapporte France 3 Via Stella. "Tous les jours, on effectue des anesthésies complètes, générales ou locales, explique à France 3 Provence Alpes Côte d'Azur Valentin Prenant, infirmier-anesthésiste. On est aptes à le faire du moment qu'un médecin anesthésiste est disponible à tout moment, et si la situation nous dépasse."