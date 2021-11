DIRECT. Retour de Thomas Pesquet sur Terre : regardez le voyage de la capsule Dragon avant son amerrissage vers 4h33

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PESQUET

: Ce direct est terminé pour ce soir. En attendant sa reprise, n'hésitez pas à consulter nos articles. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité :



Après six mois en orbite, le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes ont quitté la Station spatiale internationale. Ils doivent amerrir dans la nuit au large de la Floride. Nos confrères du canal 27 commencent leur édition spéciale pour suivre l'événement à partir de 4 heures. Suivez-la par ici.



• Un équipage de police a été attaqué lundi matin au couteau devant le commissariat de Cannes (Alpes-Maritimes) par un ressortissant algérien qui aurait mentionné "le prophète", mais la piste terroriste est pour l'instant écartée: l'enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.



• Ils vont mettre la main à la poche et demandent un contrôle du Vatican : les évêques catholiques de France ont décidé de mettre en place un dispositif d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église, s'engageant notamment à financer ces indemnisations "en se dessaisissant de biens immobiliers".



• La Haute autorité de santé déconseille désormais les vaccinations avec le vaccin de Moderna pour les moins de 30 ans en raison d'un possible risque accru de myocardites chez les plus jeunes.

: La capsule Dragon où se trouve Thomas Pesquet continue de s'éloigner normalement de la Station spatiale internationale, indique l'Agence spatiale européenne.

: Les images qui nous proviennent de la Nasa montrent bien la capsule Dragon, à bord de laquelle se trouve Thomas Pesquet, au large de l'ISS. Vous pouvez les regarder en direct ici.







(NASA)

: Chargé de prendre des clichés de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a tombé la combinaison spatiale à l'intérieur de la capsule Dragon, relève l'Agence spatiale européenne, qui rappelle par ailleurs le déroulé du retour sur Terre du Français.

: La capsule Dragon de SpaceX, où se trouve Thomas Pesquet, s'éloigne peu à peu de la Station spatiale internationale. Après avoir pris quelques clichés de l'ISS, le vaisseau effectuera une descente vertigineuse, freiné par son entrée dans l'atmosphère puis par d'immenses parachutes, avant d'amerrir au large de la Floride, a priori à 4h33 (heure de Paris).

: La capsule Dragon où se trouve Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale.

: Voici le point sur l'actualité à 20 heures :



H-5 minutes avant le désamarrage ! Après six mois en orbite, le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes doivent quitter la Station spatiale internationale et entamer leur retour vers la Terre, à bord d'un vaisseau de SpaceX qui doit amerrir au large de la Floride. Suivez l'événement en direct sur franceinfo.



Un équipage de police a été attaqué au couteau à l'aube devant le commissariat de Cannes (Alpes-Maritimes), par un ressortissant algérien qui aurait mentionné "le prophète", mais le parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi du dossier.



• Un agent de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) "a tenté de mettre fin à ses jours" ce matin en s'immolant par le feu à l'hôpital Saint-Louis où il a été pris en charge, a annoncé l'institution. "Son geste [a été] immédiatement maîtrisé par un personnel de la sécurité" qui a dû être "admis au service d'accueil des urgences", a indiqué l'AP-HP.



• "Du mal a été commis, beaucoup de mal a été commis", a reconnu le président de la Conférence des évêques de France. Indemnisation des victimes, instance de réparation, groupes de travail... Voici les mesures annoncées par les évêques contre la pédocriminalité.

: La capsule Dragon où se trouve Thomas Pesquet se trouve au centre de l'image. Elle devrait bientôt se détacher de l'ISS, une fois le feu vert donné par la Nasa et SpaceX. Une fois tous les voyants au vert, le désamarrage de la capsule pourra débuter. Suivez l'édition spéciale en direct sur franceinfo.





: La capsule Dragon où se trouve Thomas Pesquet doit se détacher de la Station spatiale internationale à 20h05, heure de Paris. Elle entamera alors un voyage de plusieurs heures, qui commencera par une manœuvre inhabituelle : elle fera le tour de la Station spatiale afin de la photographier, apportant ainsi de précieuses informations aux équipes de la Nasa sur l'état de ses équipements extérieurs.