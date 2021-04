Le décollage de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale reporté de jeudi à vendredi en raison de la météo

Le spationaute français devait embarquer à bord d'un vaisseau de SpaceX avec les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide.

Le départ du vol habité de la Nasa et de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS), prévu jeudi 22 avril, avec notamment à son bord le Français Thomas Pesquet, est reporté d'une journée en raison des "conditions météorologiques défavorables", a annoncé l'agence spatiale américaine mercredi. Le décollage était prévu jeudi 22 avril à 12h11 (heure française) depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Il devrait finalement avoir lieu vendredi à 11h49.

Le spationaute français, accompagné de deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et du Japonais Akihiko Hoshide, doit rejoindre l'ISS pour une mission de six mois baptisée Crew-2 par la Nasa. Les quatre astronautes vont pour cela partir à bord de le vaisseau spatial Crew Dragon développé par SpaceX. Ils croiseront pendant quelques jours l'équipe de Crew-1. Avec trois Russes à bord, la Station spatiale internationale va donc être inhabituellement pleine, avec pas moins de 11 personnes à bord.