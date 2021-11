Espace : Thomas Pesquet attendu dans la nuit en Floride

Le 9 novembre, Thomas Pesquet, effectuera son retour sur terre après une mission de six mois dans l'espace. Son amerrissage est prévu cette nuit en Floride.

C'est un retour attendu, après avoir représenté la France dans l'espace, Thomas Pesquet va enfin revenir sur terre après sa mission de six mois dans l'espace. Un retour scruté qui devrait laisser les astronautes très marqués. En effet, comme on l'imagine, leur retour ne devrait pas être de tout repos. Loïc De La Mornais, journaliste pour France Télévisions, en direct de Canaveral (Floride) détaille les conditions de l'arrivée de Thomas Pesquet.



"Ils devront sortir sur des civières "

"La météo s'est nettement améliorée. La capsule Dragon va amerrir ici au large des côtes de Floride", décrit-il. Il y a sept zones possibles d'amerrissage en fonction des vents qui vont pousser la capsule qui sera soutenue par un parachute. "Les astronautes ne pourront pas sortir par eux-mêmes, car après six mois d'apesanteur, leurs muscles ne pourront plus les porter. Ils seront portés par des civières", poursuit-il. Une arrivée très rythmée et scrutée donc pour Thomas Pesquet qui devrait arriver cette nuit.