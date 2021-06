"Bonne chance !" : quand Thomas Pesquet et Kylian Mbappé échangent par vidéo

Une passe entre deux étoiles. L'astronaute Thomas Pesquet, en ce moment en mission dans la Station spatiale européenne, et le footballeur Kylian Mbappé, qui s'apprête à défendre les couleurs de la France lors de l'Euro (11 juin - 11 juillet), ont échangé par visioconférence durant quelques minutes, lundi 7 juin. L'UEFA a ensuite publié une vidéo reprenant certaines parties de cette conversation sur Twitter.

