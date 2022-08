"Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la lune" : Thomas Pesquet pousse un coup de gueule contre les complotistes

Thomas Pesquet est en colère. L'astronaute français s'est emporté, mercredi 31 août, contre les internautes qui ont détourné des propos qu'il a tenus sur France 2 dimanche, à la veille du lancement (avorté) de la mission Artemis. "On va vraiment aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre", avait-il déclaré.

Des propos lus par certains comme une "preuve" que l'homme ne serait jamais allé sur la Lune, une théorie qui circule dans les milieux complotistes depuis les premiers pas de Neil Armstrong en 1969. "Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner", a martelé l'astronaute.

Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner. — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 31, 2022

Et de poursuivre : "ça me saoule d’écrire tout ca. Ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c’est rageant. Les mecs qui vous disent 'on vous ment, regardez, la vérité est ici, moi je ne vous mens pas, bien sûr', ça ne paraît pas un peu facile ?". L'astronaute a conclu son fil en donnant rendez-vous sur notre satellite dans quelques années.