RECIT. "Ici la base de la Tranquillité, l'Aigle s'est posé" : le 20 juillet 1969, le jour où l'homme a marché sur la Lune

Il aurait voulu être le premier à marcher sur la Lune. Armstrong était un civil ; lui, un militaire. C'était logique. Edwin "Buzz" Aldrin s'était mis en tête que le premier pas lui appartiendrait. "Il est venu un jour s'agiter comme une cigogne en colère dans mon bureau, avec des tableaux, des graphiques et des statistiques, défendant ce qu'il considérait comme évident", raconte l'astronaute Gene Cernan au Guardian. Mais c'est peut-être cette façon de crier partout que l'honneur lui revenait qui lui a coûté la place. La Nasa ne "voulait pas qu'il soit l'ambassadeur de l'humanité", explique le directeur de vol Chris Kraft.

Buzz Aldrin est le numéro 2. Et sa première expérience sur la Lune, personne ne s'en souvient. D'ailleurs, c'est "un échec". Environ 20 minutes après Neil Armstrong, Edwin Aldrin sort de la trappe et descend l'échelle avec précaution. Neuf barreaux entrepris lentement, le temps de s'habituer au poids de sa combinaison et de sa réserve d'oxygène dans cet environnement inconnu. Sur Terre, la tenue atteint 82 kilos, mais la faible gravité de la Lune l'allège à 14 kilos.

L'alunissage négocié par Armstrong a été si doux que les pattes de l'Aigle, prévues pour absorber le choc, se sont à peine rétractées. Le dernier barreau reste à environ 80 cm du sol au lieu de raser la poussière. Il est 3h15 et Aldrin rejoint à son tour la surface. Sur sa check-list, il a une première tâche à effectuer : remonter sur l'échelle, pour évaluer l'énergie nécessaire pour regagner le module à la fin de l'exploration. "J'avais observé Neil le faire, ça ne semblait pas trop dur", raconte-t-il dans son autobiographie No Dream is Too High. Mais il sous-estime son élan, rate la marche et noircit les genoux de sa combinaison avec de la poussière lunaire, comme on peut le deviner sur les photos de lui que prendra Neil Armstrong.

Edwin Aldrin, sur la Lune, les genoux tachés de poussière, le 20 juillet 1969. (NASA)

Embarrassé, l'ego égratigné, Aldrin décide de tenter une autre expérience : tester le dispositif de récupération des urines. A défaut d'être le premier homme à avoir marché sur la Lune, Buzz Aldrin devient le premier à y faire pipi. La vessie plus légère, il poursuit sa mission lunaire. Sur les photos de cette historique sortie spatiale, on ne voit que lui. C'est Armstrong qui immortalise ces instants. Buzz "est plus photogénique que moi", plaisante "First Man" pour se justifier de n'apparaître que dans le reflet doré du casque de son collègue.

Sur les images retransmises en direct sur Terre, on voit Aldrin évaluer sa mobilité et son équilibre, pour identifier la meilleure manière de se déplacer. Sauts de kangourou ou grands bonds d'un pied sur l'autre ? Il semble s'amuser comme un enfant, parfois à un cheveu de s'étaler dans la poussière.

Mais l'affaire est sérieuse. A Houston, au Texas, un homme a des sueurs froides. Sonny Reihm, cadre chez le fabricant de dessous Playtex, a supervisé la confection des bottes, combinaisons et casques des astronautes. Plus Aldrin se sent à l'aise, plus Sonny Reihm panique. "Cet enfoiré est en train de courir partout. Faites-le rentrer, la mission est terminée !", pense-t-il. La moindre déchirure, en cas de chute, serait un désastre. "Le costume se dégonflerait instantanément et l'astronaute mourrait, sous les yeux du monde entier", résume le magazine Smithsonian. Quand les deux astronautes rentrent dans le module, Sonny Reihm souffle : "C'est le moment le plus heureux de ma vie."

Après plus de deux heures de promenade et d'expériences diverses, et avec une vingtaines de kilos de roches et de poussières, Buzz Aldrin et Neil Armstrong peuvent aller se coucher dans le module. Demain, ils doivent quitter la Lune.